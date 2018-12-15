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Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı

Ankara 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı tren kazasında, Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu olay yerinden kaldırıldı

15 Aralık 2018 Cumartesi 02:26
Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı

Dün Ankara Garı´ndan 206 yolcu ile Konya´ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT),Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı.

Kazada 3´ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kazanın ardından, olay yerinde görevliler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, akşam saatlerinde Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Ayrıca yaşanan olayda yıkılan üst geçit de kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde görevlilerin çalışması devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda tamamladı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 02:26
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