Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı

Dün Ankara Garı´ndan 206 yolcu ile Konya´ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT),Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı.

Kazada 3´ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kazanın ardından, olay yerinde görevliler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, akşam saatlerinde Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Ayrıca yaşanan olayda yıkılan üst geçit de kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde görevlilerin çalışması devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda tamamladı.