Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı
Ankara 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin de yaralandığı tren kazasında, Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu olay yerinden kaldırıldı15 Aralık 2018 Cumartesi 02:26
Dün Ankara Garı´ndan 206 yolcu ile Konya´ya gitmek üzere hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT),Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda, yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpıştı.
Kazada 3´ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi de yaralandı. Kazanın ardından, olay yerinde görevliler tarafından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, akşam saatlerinde Yüksek Hızlı Tren'in raydan çıkan 2 vagonu, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.
Ayrıca yaşanan olayda yıkılan üst geçit de kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yerde görevlilerin çalışması devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri büyük oranda tamamladı.
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