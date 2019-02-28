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Tren kazasında ‘darbeci Sisi’ ayrıntısı!

Geçen çarşamba sabahı başkent Kahire’de meydana gelen ve 25 kişinin hayatın kaybettiği kazadan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi sorumlu tutuldu.Sisi’nin kısa süre yaptığı açıklamada, “Demiryolunun bakımı için ayrılan paraları harcamak yerine, onları bankaya koyduk” demişti. Mısırlı aktivistler ise yangında kullanılan su hortumunun bile olmadığını dikkati çekti.

28 Şubat 2019 Perşembe 00:25
Tren kazasında ‘darbeci Sisi’ ayrıntısı!

Mısır'da rejime bağlı mahkemelerin aldığı hukuk dışı idam karaları tartışılırken, gözler geçen çarşamba günü başkent Kahire'de meydana gelen 25 kişinin öldüğü tren kazasına çevrildi. Kazadan sorumlu tutulman Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kısa süre yaptığı açıklamada, “Demiryolunun bakımı için ayrılan paraları harcamak yerine, onları bankaya koyduk.” demişti.

Kaza sonrası Mısır rejimi tarafından yapılan açıklamalar güvenli bulunmazken; hükümetin açıklamalarına tepki gösteren aktivistler ise, yangın söndürmede kullanılan su hortumlarının bile bulunmadığını ileri sürerek, treni süren makinistlerin ‘günah keçisi' ilan edildiğini söylüyorlar.

Kazayla ilgili Mısır Başbakanı Mustapha Madbouli tarafından yapılan resmi açıklamada, “Olay zor bir hesaplaşma. Mısırlılar ve onların yaşamları hükümetin eni önemli öncelikleri” dedi.Kazalardan sadece bir kişinin sorumlu tutuklanmasının; hatta olaydan birkaç sonra olay yerine gelen Ulaştırma Bakanı Hisham Arafat'ın görevden alınması kamuoyunu tatmin etmedi.

Sisi, trenlerin bakımı için ayrılan paraları bankaya koydu

Bakım eksiği çeken trenlerin hükümet ve sektörden sorumlu bakanlık, bu sektörün ihtiyaçlarını görmezlikten gelmekle suçlandı. Darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, olaydan kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Demiryolunun bakımı için ayrılan parayı harcamak yerine, onları bankaya koyduk” demişti.

Mısırlı aktivistlerden biri olan Talal Faysal'a ise, yangın söndürmede kullanılan su hortumunu gösteren güvenlik kameraların bulunduğunu dikkati çekti.

Bugünün yaşanan kazalar yeni değil ve son olmayacak gibi göründüğünü belirten aktivistler, “Mısırlıların olayı birincisi değildi ve en son olamayacak gibi görünüyor. Mısırlıların kaza yerinde yanarak hayatını kaybetmeleri, Sisi'nin Ulaştırma Bakanı'nın demiryollarının bakımı için ayırdığı parayı bankalara yatırmasından kaynaklanıyor.” dediler.

Başka bir aktivist Ahmed Katabtab ise şunları söyledi: “Demiryollarının gelişimi için para yok, ancak çölde en büyük camiyi, kiliseyi ve kuleyi inşa etmek için para var” dedi.

Mısır halkının çoğunluğu, yaşanan ölümcül kazaların had safhaya gelmesinde Sisi'nin kanlı bir darbe ile yönetimin başına geçmesinden sonra tren gelmesi dikkat çekildi.

Trenleri çok fakirler kullanıyor

Milyonlarca Mısırlı, ülkenin en eski devlet ulaşım tesisinin harap olması nedeniyle hayatlarını tehlikeye sokan, okullara ve üniversitelere seyahat etmek veya işe gitmek için trenlere güveniyor. 

Ulusal Demiryolları Kurumu, fakirler için en uygun ulaşım aracı olarak, günde 1.4 milyon yolcu oranında yılda 500 milyon yolcu transferinden sorumludur..

10 yılda 6 bin Mısırlı kazalarda öldü

Sivil toplum istatistiklerine göre, son 10 yılda 6 bin Mısırlı öldü ve 21.000'den fazla tren kazası sonucu yaralandı, 2016'da yalnızca kaza sayısı 722'ye yükseldi. 

Ulusal Taşımacılık Enstitüsü'nün uzmanlarına göre, Mısır'daki kazaların sıklığı, ölüme yol açan ve tren kazalarının "kara haritasına" dahil olan tren kazalarının yüksek oranda olmasıyla dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer aldı. 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 00:25
  1. kahire
  2. tren kazası
  3. sisi
  4. Mısır rejimi
  5. Darbeci Sisi

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