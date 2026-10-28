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Spor Tren kazası olmuştu! İspanya Kral Kupası'nda maçlar ertelendi
Spor

Tren kazası olmuştu! İspanya Kral Kupası'nda maçlar ertelendi

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Tren kazası olmuştu! İspanya Kral Kupası'nda maçlar ertelendi

İspanyollar tren kazasında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor. Kral Kupası'nda bugün oynanması planlanan 24 karşılaşma, Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazası nedeniyle ertelendi.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasında, ülkede sabah erken saatlerde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için duyulan saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak bugün oynanması planlanan İspanya Kral Kupası ilk turundaki 24 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saatlerin sonradan duyurulacağı ifade edildi.

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