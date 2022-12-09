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Dünya Tren istasyonunda korku dolu anlar! Akıma kapılınca...
Dünya

Tren istasyonunda korku dolu anlar! Akıma kapılınca...

Hindistan'daki bir tren istasyonunda elektrik akımına kapılan bilet kontrol güvenlisi baygınlık geçirerek raylara düştü. O anlar an be an kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 21:49:00 -
Tren istasyonunda korku dolu anlar! Akıma kapılınca...

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde bir bilet görevlisi, yüksek gerilim hattından kopan kablonun üzerine düşmesi ile baygınlık geçirdi.

Elektrik akımının etkisindeki bilet görevlisi raylara düştü. İstasyonda bulunan kişiler tarafından kurtarılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tren istasyonunda yaşanan korku dolu anlar an be an kaydedildi.

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