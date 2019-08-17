'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde inşaatı devam eden ve cumhuriyet tarihi boyunca İzmir'e yapılan en büyük sağlık yatırımı olarak kayıtlara geçecek olan şehir hastanesi hakkında Fatih Portakal'dan 'yok artık' dedirten bir paylaşım geldi.

Otobanın kenarında olmasını eleştirdi

Twitter hesabından dev hastanenin inşaat halindeki fotoğrafını paylaşan Portakal, şehir hastanesinin otobanın kenarına yapılıyor olmasını eleştirdi. Fatih Portakal, tesisin şehre uzak olmasından yakınarak, zaman zaman gelip geçerken inşaata baktığını, hatta burayı tren yolu istasyonu zannettiğini yazdı.

Takipçileri dalga geçti

Portakal'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar ise Fox TV sunucusunu ti'ye aldı.

Fatih Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:

"İlk başta anlamamıştım. Otobanın kenarında benzinliğin üstünde binalar yapılıyordu. Hatta demir yolu istasyonu olarak düşünmüşlüğum bile oldu. Meğer şehir hastanesi inşaatıymış.İzmirli olmasam yazmazdım.Soru: İnsan gelmesin diye mi burayı yapıyorsunuz ya da eziyet olsun diye mi?"

İşte Fatih Portakal'a gelen tepkilerden bazıları:





O bölge İzmir ulaşım konusunda en rahat yeridir

Haber7'nin haberine göre, Portakal'ın bu paylaşımına, vatandaşların yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'dan da cevap geldi. Dağ, hastanenin yapıldığı bölgenin, İzmir'de ulaşım bakımından en rahat yerlerden birisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hastanenin yapılmakta olduğu bölge İzmir’in ulaşım konusunda en rahat yerlerinden biridir. İzmirlisiniz, bilirsiniz! Belediyenin şehir merkezinde yer tahsis etmesi beklenseydi ömür biterdi de hastane bitmezdi.

Portakal'ın yalan çıkan Mersin haberi akıllara geldi

Fatih Portakal, daha önce de Mersin Şehir Hastanesi'yle ilgili skandal bir mizansenle gündeme gelmişti. Hastanede koltuk değnekli kişinin hastanede emar çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını iddia eden Portakal, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla rezil olmuştu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde koltuk değnekli kişinin, Fox TV'nin çekimi bitince koltuk değneklerini bırakıp yürümeye devam ettiği görülüyordu. Ayrıca hastanede, yürüme sorunu yaşayan hastalar için golf araçları ve tekerlekli sandalyeler vardı, ancak Portakal bu hizmeti seyircide gizlemeyi tercih etmişti.