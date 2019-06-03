Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri Ege’nin tatil cenneti Çeşme’nin gözde mekanı Ayayorgi Koyu’ndaki Tren Beach Club, bayramda ünlü sanatçıları ağırlayacak.

Ege’nin tatil cenneti Çeşme’nin gözde mekanı Ayayorgi Koyu’ndaki Tren Beach Club, bayramda ünlü sanatçıları ağırlayacak.



2 bin kişilik ’happy hour’ partileriyle dikkat çeken Tren Beach Club, deniziyle ünlü Ayayorgi Koyu’ndaki konserleriyle tatilcilerin yine ilk tercihi olacak. Birbirinden farklı tarzlarda müzik rüzgarı estirecek olan Tren Beach Club’ta 5 Haziran Çarşamba Demet Akalın ve Derya Uluğ, 6 Haziran Perşembe Yasin Keleş ve İdo Tatlıses, 7 Haziran Cuma Berkay, 8 Haziran Cumartesi Simge Sağın ve Cemre Burak sahneye çıkacak. Bayram haftası boyunca devam edecek sürprizler gündüzleri ’happy hour’ parti, geceleri ise club ile müzikseverleri coşturacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.