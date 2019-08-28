0553 313 94 23

Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü cep telefonunu çaldığını sandığı için bıçaklamış

Bursa’da, telefonunu çaldığını zannettiği travestiyi bıçaklayan yaşlı adam serbest bırakıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:52
Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü cep telefonunu çaldığını sandığı için bıçaklamış

Bursa’da, telefonunu çaldığını zannettiği travestiyi bıçaklayan yaşlı adam serbest bırakıldı.


Olay, Tahtakale Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 75 yaşındaki R.Ö, ilişkiye girmek için Sima Ç. ile anlaştı. Evlerinde sohbet ettikleri sırada R.Ö. cep telefonunu koltuğun arasına düşürdü. Telefonunu Sima Ç.’nin aldığını sanması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. R.Ö, travestiyi belinden ve elinden bıçakladı. Sima Ç. de sopayla R.Ö.’yü yaraladı. Bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sokak üzerinde duran R.Ö.’yü ve binanın içine saklanan yaralı Simay Ç.’yi çıkararak ifadelerine başvurdu.


Telefonu çaldığını sanmış


Tedavilerinin ardından emniyete götürülen R.Ö. ve Sima Ç.’nin ifadelerinin alınmasının ardından olayın aslı öğrenildi. Yaşlı adamın, cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı Sima Ç’yi, telefonunu çaldığını sanması üzerine bıçakladığı bildirildi. R.Ö.’nün kaybettiğini sandığı telefonun daha sonra oturduğu koltuğun altından çıktığı öğrenildi. Sima Ç. ve R.Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi
    1. Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya..
    2. Salihli’de en güzel üzümler yarışacak
    3. Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı..
    4. Aydın'da yangın çıkaran yabancı..
    5. FETÖ’nün Türkiye imamı yakalandı mı?..
    6. Sevda Türküsev erkek düşmanlarına..
    7. Dünyanın sivil katliamını görmezden..
    8. Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı
    9. AÖL açık öğretim lisesi ders geçme..
    10. Manisa'da traktör kazası: 1 ölü, 1..
    11. Avcılar’da bir fabrikanın bahçesinde 3..
    12. Kahramanmaraş'ta tekstil deposunda..
    13. TİHEK Başkanı Arslan’dan Emine..
    14. Eski Belediye Başkanı Sakallı’dan..
    15. İş kazasında hayatını kaybeden orman..
    16. FETÖ'nün sözde "Türkiye imamı"..
    17. Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü..
    18. Alaşehir Belediyesi üreticinin alın..
    19. "TÜRSAB olarak hac-umre acentelerinin..
    20. Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak..
    21. Başkan Çınar, yatırımları yerinde..
    22. Rögar kapakları yol seviyesine..
    23. Van’da şüpheli çanta alarmı
    24. Edirne DKMP kaçak avcılığa geçit..
    25. Kesik parmaklarıyla su borusundan..
    26. Başkan Ekrem Yüce, AK Parti İl Yönetim..
    27. Fenerbahçe, Trabzonspor maçı..
    28. Amasya’da Tarım ve İnsan Fotoğraf..
    29. İspanya'da 145 bin kilogram domates..
    30. Sapancaspor’dan Başkan Özen’e ziyaret
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir