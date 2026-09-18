ŞOK 19 Eylül kataloğunu yayımladı: O markanın ayakkabısı geliyor!
ŞOK 19-22 Eylül kataloğunu yayımladı. Yeni hafta kampanyalarında, kişisel bakımdan Columbia outdoor ürünlerine kadar aradığınız her şey cazip fiyatlarla satışa çıkıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ŞOK 19-22 Eylül kataloğunu yayımladı. Yeni hafta kampanyalarında, kişisel bakımdan Columbia outdoor ürünlerine kadar aradığınız her şey cazip fiyatlarla satışa çıkıyor.
Hot wheels silver arabalar serisi 299 TL
Hot wheels vahşi fırlatıcılar serisi 350 TL Pelüş zürafa 100 cm 899 TL Timsah/kedi/tavşan figürlü çocuk açılır koltuk 1,750 TL Uzaktan kumandalı drift atan araba 1,750 TL Gokidy eğlenceli ışıklı pop it 275 TL Gokidy fırlatıcılı suv araçlar 75 TL Gokidy ışın kılıcı 2'li 599 TL Gokidy figür blok seti 125 TL Gokidy ışın kılıcı 699 TL
Aprilla katlanabilir şarjlı vidalama 499 TL
Aprilla şarjlı polisaj makinesi 850 TL Aprilla şarjlı avuç taşlama 1,290 TL Aprilla darbeli matkap 1,190 TL Aprilla şarjlı budama makası 1,190 TL Aprilla dekupaj testere 1,190 TL Aprilla silikon tabancası 250 TL Polisan quartz tavan boyası 17.5 kg 599 TL Polisan quartz iç cephe boyası kumsal beji / marjinal gri 10 kg 499 TL Ve-ge paketleme bandı 69,95 TL Pattex japon yapıştırıcı 3 g 49,95 TL
Columbia echo mountain 25 l backpack sırt çantası 3,999 TL
Columbia crestwood kadın ayakkabı bej 4,999 TL Columbia drainmaker xtr ayakkabı kadın ekru/mavi/siyah 4,999 TL Columbia crestwood ayakkabı kahverengi/lacivert/siyah/koyu gri 5,999 TL Columbia strata trail low wp ayakkabı gri-bej 5,999 TL Columbia terrastride aro ayakkabı kadın bej/beyaz 4,999 TL Columbia terrastride aro ayakkabı erkek gri/beyaz 4,999 TL Columbia drainmaker xtr ayakkabı erkek siyah/bej 5,999 TL
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