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Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Adana’da bir kişi travestinin evinde yakaladığı babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:30
Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Adana’da bir kişi travestinin evinde yakaladığı babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Ramazan T. (59) travesti arkadaşı olan Ercan Z.’nin (54) evine gitti. Bu sırada oğlu Ali T. (29) ile annesi Saliha T., Ramazan T.’yi takip etti. Bir süre sonra bir apartmanın zemin katında bulunan daireye annesi Saliha T. ile giren Ali T., babası Ramazan T.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saliha T. ile Ali T. olay yerinden hızla kaçtı. Ercan Z. ise olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali T.’nin öldüğünü belirledi. Olayın görgü tanığı olan Ercan Z. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ramazan T.’nin cesedi ise olay yerindeki incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayı gerçekleştiren Ali T. ile yanında bulunan annesi Saliha T. polis ekiplerince her yerde aranıyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:30
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