Delikli ve yumuşak dokuya sahip bir taş türü olan traverten, dayanıklı ve estetik oluşu ile yapı malzemesi olarak kullanılmaya olanak sağlar. İç ve dış dekorasyonda oldukça tercih gören traverten, diğer mermer türleri ve granite oranla daha yumuşak ve işlenmesi daha kolaydır. Farklı renk ve görüntü seçenekleri ile alıcılara sunulan traverten taş, katmanlı görüntüsü ve pürüzsüz zeminine rağmen kaydırmaz olması ile ön plana çıkmaktadır. Özellikler havuz ve bahçe tasarımında sıklıklar kullanılan traverten taş birçok farklı alanda, farklı görüntüler ile tasarımlarınıza doğal ve estetik bir hava katmaktadır.

Traverten Taş Kullanım Alanları

Eski Romalılar zamanından beri mekân tasarımında kullanılması tercih edilen traverten mermer, katmanlı ve estetik görüntüsü ile tasarımları doğal ve şık bir hava ile buluşturmaktadır. Hem işlenmesi hem ulaşılması ile kolay olan traverten taş, dünyada iç ve dış tasarımda sıklıkla kullanılan bir yapı malzemesidir. Traverten yer döşemesi; pürüzsüz ve kaymaz yapısı ile havuz kenarı ve havuz basamakları, bahçe, mutfak, banyo, duş ve tuvalet gibi ıslanmaya müsait alanların tasarımında sıklıkla tercih edilmektedir. Bunlara ek olarak kullanıldığı mekana antik bir hava da katan bu dekoratif mermer; zemin döşeme, iç ve dış mekan traverten duvar kaplamasında, merdiven basamaklarında, tezgah, lavabo, şömine, yürüyüş yolu, vitrin taş kaplama, barbekü gibi alanların yapımında ve tasarımda kullanılmaktadır. Bunun yanında ayna, çerçeve gibi dekoratif ürün tasarımlarına sihirli dokunuşlar yaparak dekorasyonlarınızın tamamlayıcı parçası olarak kullanabilirsiniz.

Traverten Taş Özellikleri

Tasarımlarınıza otantik ve etnik dokunuşlar yapmanıza olanak sağlayan traverten taş piyasada birçok çeşidi ile karşımıza çıkmaktadır. Sarı, gri, beyaz, bej, kahverengi tonları, kırık beyaz, fildişi, mavi ve kırmızı traverten bir çok renk seçeceği ile alıcılarıyla buluşmaktadır.

Traverten Taş Çeşitleri

Travertenler kesim şekilleri ve yüzey işlemlerine göre tasarımlarınıza farklı işlevler ve farklı görüntüler sunar. Travertenler katmanlı bir yapıya sahiptir ve yüzeylerinde gözenekler bulundururlar. Su yolunu takip ederek yapılan türk stili kesim ile ahşap desenine benzeyen bir görüntü elde ederken, su yoluna ters yapılan amerikan stili kesim ile delikli bir görüntü elde edilir.

Travertenlerin işlemeye elverişli yapısı sayesinde üzerinlerinde farklı işlemler gerçekleştirebilir. Uygulanan işlemler travertenlerin kullanım amacı ve alanını da etkiler.

Dolgulu ve Dolgusuz Traverten: Dolgu işlemi taşın daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu sebeble özellikle traverten cephe kaplamalarında çok tercih edilir. İç mekân traverten taş kaplamalarında ise daha doğal duruşa sahip dolgusuz traverten kullanımı daha yaygındır.

Dolgu işlemi taşın daha uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlayan bir işlemdir. Bu sebeble özellikle traverten cephe kaplamalarında çok tercih edilir. İç mekân traverten taş kaplamalarında ise daha doğal duruşa sahip dolgusuz traverten kullanımı daha yaygındır. Honlu Traverten: Honlama işlemi ile traverten döşemelerinde yüzeyin tutuculuğu arttırılarak daha kaymaz bir hale getirilir. Özellikle ıslanma ihtimali yüksek zeminlerde honlu travertenkullanımı önerilmektedir.

Honlama işlemi ile traverten döşemelerinde yüzeyin tutuculuğu arttırılarak daha kaymaz bir hale getirilir. Özellikle ıslanma ihtimali yüksek zeminlerde honlu travertenkullanımı önerilmektedir. Cilalı ve Ham Traverten: Traverten yüzeyinin ışığı doğrudan yansıtarak pürüzsüz bir görüntü elde etmesini sağlayan bir işlem sonucunda cilalı travertenler üretilir. Özellikle iş merkezlerinde tercih edilir. Ham traverten ise hiçbir işleme tabi tutulmamış travertenin en saf ve doğal hali ile alıcılara sunulmasıdır.

Traverten yüzeyinin ışığı doğrudan yansıtarak pürüzsüz bir görüntü elde etmesini sağlayan bir işlem sonucunda cilalı travertenler üretilir. Özellikle iş merkezlerinde tercih edilir. Ham traverten ise hiçbir işleme tabi tutulmamış travertenin en saf ve doğal hali ile alıcılara sunulmasıdır. Fırçalı ve Eskitme Traverten: Uygulanan işlemler sonrasında travertenin eskimiş, antik bir görüntü almasını sağlar. Hem iç hem dış mekan dekorasyonlarında tercih edilen bu işlem mekanlara etnik bir şıklık katması ile sık tercih edilen bir türdür.

Uygulanan işlemler sonrasında travertenin eskimiş, antik bir görüntü almasını sağlar. Hem iç hem dış mekan dekorasyonlarında tercih edilen bu işlem mekanlara etnik bir şıklık katması ile sık tercih edilen bir türdür. Patinato ve Patlama Taş Traverten: Patinato işlemi ile travertenin eski ve parlak bir görüntü alması sağlanır. Patlama taş traverten ise taşın kırılarak doğal görünümü korunması sağlayan bir işlemdir.

Traverten Taş Fiyatları

Travertenler kolay işlenmesi ve ulaşılabilirliğinin kolay olması ile uygun fiyatlı bir yapı malzemesi seçeneğidir. Boyutlarına, renklerine, dokularına, kalitelerine, kesim şekillerine ve uygulanan yüzey işlemine göre traverten fiyatları değişkenlik göstermektedir.

Traverten Taş

Farklı tasarım temaları oluşturabileceğiniz bu mermer çeşidi sayesinde: Doğanın bir parçası gibi hissedebilir, fantastik esintiler yaratabilir, etnik şıklık rüzgarları estirebilirsiniz. Doğanın bir armağanı olan zarif ve şık traverten taşının tasarımlarınız için en doğru kullanım alanını öğretmek ve yüksek kalitede traverten taşlarına ulaşmak için uzman bir firmaya danışmayı unutmayın.