Transferin son dakikalarında Ertuğrul sürprizi!

Transfer yasağını kaldırmak için son saatlere kadar mücadele eden ancak başarılı bir sonuç alamayan Ankaragücü, teknik adam arayışlarında da ilerleme kaydedemiyor.

Sarı lacivertli ekip, şu an herhangi bir takım çalıştırmayan Ertuğrul Sağlam'a teklif götürdü ancak tecrübeli teknik adam bu teklifi geri çevirdi.

Ankara temsilcisi, transfer yapamamasına ve teknik direktörü olmamasına karşın ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik 1 galibiyet alarak 5 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor.