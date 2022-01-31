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Spor Transferin ardından Pena'dan açıklama
Spor

Transferin ardından Pena'dan açıklama

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 21:49:00 -
Transferin ardından Pena'dan açıklama

Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan İspanyol file bekçisi, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Taraftarımızla buluşacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım her şey güzel olur." dedi.

Bu arada, Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bahçelievler Medical Park Hastanesinde yapılan sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkililerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

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