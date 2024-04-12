Transfer konusu çok konuşuluyordu! Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin transferde en çok adı anılan oyuncularından Ferdi Kadıoğlu'nun, İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'nın gündeminde olduğu iddia edildi.



Ancak İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa kaynakları bu haberleri doğrulamadı.



Romano'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiliz kulübünün Ferdi ile görüştüğü ve anlaşmaya vardığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.



Aston Villa ile Fenerbahçe arasında da Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için herhangi bir görüşme yapılmadığı belirtildi.