Transfer hız kesmiyor ama beş kuruşun hesabını bile yapıyorlar! Trabzonspor'a transfer sinyali!
Trabzonspor'un uzun bir süredir transferini beklediği Muhammed Cham'dan bordo mavili taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Uzun bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Muhammed Cham'dan bordo mavili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'un ilk temasa geçtiği oyuncular arasında yer alan Muhammed Cham, bordo mavili yönetimin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Ancak Clermont yüksek bonservis isteğinde ısrarcı olması bu transferin bir türlü sonuçlanamamasına yol açtı.
Cham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kapılar açılıyor. Beklemek ceza değildi. Hazırlıktı." ifadelerinin yer alması, Avusturyalı oyuncunun Trabzonspor'a transferinin sonunda gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.