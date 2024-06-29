  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Transfer hız kesmiyor ama beş kuruşun hesabını bile yapıyorlar! Trabzonspor'a transfer sinyali!
Spor

Transfer hız kesmiyor ama beş kuruşun hesabını bile yapıyorlar! Trabzonspor'a transfer sinyali!

Yeniakit Publisher
2024-06-29 23:10:00 - 2024-06-29 23:10:58
Transfer hız kesmiyor ama beş kuruşun hesabını bile yapıyorlar! Trabzonspor'a transfer sinyali!

Trabzonspor'un uzun bir süredir transferini beklediği Muhammed Cham'dan bordo mavili taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Uzun bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Muhammed Cham'dan bordo mavili taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'un ilk temasa geçtiği oyuncular arasında yer alan Muhammed Cham, bordo mavili yönetimin kendisine sunduğu şartları kabul etti. Ancak Clermont yüksek bonservis isteğinde ısrarcı olması bu transferin bir türlü sonuçlanamamasına yol açtı.

Cham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Kapılar açılıyor. Beklemek ceza değildi. Hazırlıktı." ifadelerinin yer alması, Avusturyalı oyuncunun Trabzonspor'a transferinin sonunda gerçekleştiği şeklinde yorumlandı.

Çilenden çıktı! Uzun zamandır gördüğüm en kötü performans diyerek tepki gösterdi!
Çilenden çıktı! Uzun zamandır gördüğüm en kötü performans diyerek tepki gösterdi!

Spor

Çilenden çıktı! Uzun zamandır gördüğüm en kötü performans diyerek tepki gösterdi!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23