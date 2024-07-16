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Spor Transfer haberi: Beşiktaş Immobile sonrası bir bomba daha patlatıyor
Spor

Transfer haberi: Beşiktaş Immobile sonrası bir bomba daha patlatıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-16 13:18:00 -
Transfer haberi: Beşiktaş Immobile sonrası bir bomba daha patlatıyor

Beşiktaş, Ciro Immobile’nin ardından bir transfer daha yapmayı planlıyor. Yönetim, Cenk Tosun’un ardından Aboubakar ve Muleka’yı da yollayıp, gelecek parayla Dortmund oyuncusu Sebastien Haller transferini bitirmek istiyor.

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Slovenya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün sabah yaptığı antrenman ile devam etti. İlk 20 dakikası basına açık yapılan idman, yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. İdmanı, yöneticiler; Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba da takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. İdmana damgasını, yeni transfer Ciro Immobile vurdu. İtalyan golcü, hırslı ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çekerken, teknik ekipten tam not aldı.

Hedef Sebastian Haller

Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun’la yollarını ayıran ve Vincent Aboubakar ile Jackson Muleka’yı da yollamanın hesaplarını yapan SiyahBeyazlılar, Almanya Bundesliga ekibi Dortmund’dan Sebastien Haller’i de renklerine bağlamak istiyor.

Beşiktaştan Immobile sonrası bir bomba daha Transferde hız kesmiyor

Yönetim, Fildişi Sahilli golcüyle birlikte pivot santrfor açığını da kapatmayı amaçlıyor. 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon Euro talep eden Dortmund’la görüşmeleri hızlandıran idareciler, Muleka ve Aboubakar’ı satıp, elde edilecek bütçeye ek yaparak Haller’i almayı amaçlıyor. Dortmund’dan ayrılık için gün sayan Haller de kulüplerin anlaşması halinde Kartal’a sıcak bakıyor.
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