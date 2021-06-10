Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yolların ayrılacağı futbolcuların yerini yeni isimlerle doldurmak isteyen takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sürerken de transfer döneminin ne zaman biteceği de merak ediliyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Transfer dönemi ne zaman bitecek? Transfer dönemi ne zaman sona erecek?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından transfer dönemi hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun kulüplerin talepleri doğrultusunda Toplantıda Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemlerine ilişkin önemli kararlar alındığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu aşağıdaki 5 maddelik kararı yayınladı:

1- Covid-19 Pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2- Covid-19 Pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebi ile; Takım Harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3- Takım Harcama Limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine; kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve %100 oranları kullanılacaktır.

4- Covid-19 Pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı %25 olarak kabul edilmiştir.

5- 2021-2022 Futbol Sezonu Birinci ve İkinci Transfer Dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.