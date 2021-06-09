Futbolseverler, transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne kadar sürecek?

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlayacak?

2020-2021 sezonu koronovirüs salgını gölgesinde tamamlandı. Futbolseverler şimdiden transfer dönemi tarihlerini ve Süper Lig’in ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu birinci transfer ve tescil döneminin 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceğini açıkladı. İkinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2022'de başlayıp 1 Şubat 2022'de tamamlanacak. Ancak TFF'den gelen son dakika açıklamasına göre, transfer ve tescil dönemleri birer hafta uzatılacak.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'de sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- Kovid-19 pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir.

2- Kovid-19 pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebiyle, takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır.

3- Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır.

4- Kovid-19 pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir.

5- 2021-2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır.