Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde kulüplerin harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, kulüplerin harcama limitleri ne kadar?

Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:

Takım Harcama Limiti TL % 15 Sapma Dahil Tutar TL

M. BAŞAKŞEHİR 243.120.710 279.588.816

TRABZONSPOR 178.678.204 205.479.935

BEŞİKTAŞ 294.195.196 338.324.475

SİVASSPOR 198.222.737 227.956.148

ALANYASPOR 97.799.097 112.468.961

GALATASARAY 434.336.995 499.487.545

FENERBAHÇE 356.433.786 409.898.854

GAZİANTEP FK 136.137.671 156.558.322

ANTALYASPOR 101.713.928 116.971.017

KASIMPAŞA 125.868.114 144.748.331

GÖZTEPE 79.831.274 91.805.965

GENÇLERBİRLİĞİ 64.299.471 73.944.392

KONYASPOR 94.241.155 108.377.328

DENİZLİSPOR 94.243.985 108.380.583

ÇAYKUR RİZESPOR 152.137.575 174.958.211

YENİ MALATYASPOR 92.275.743 106.117.104

KAYSERİSPOR 60.427.441 69.491.557

MKE ANKARAGÜCÜ 83.311.853 95.808.631

HATAYSPOR 92.148.829 105.971.153

BB ERZURUMSPOR 92.148.829 105.971.153

FATİH KARAGÜMRÜK 92.148.829 105.971.153

Harcama limiti nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin belirlenmesi noktasında iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki; gelir-gider farkı üzerinden hesaplanırken, diğer yöntemde ise net borç-net faaliyet gelir rasyonu üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020-21 sezonunda ise TFF harcama limitleri her iki hesaplama sonucunda bulunan tutarların ortalaması alınarak belirlendi.