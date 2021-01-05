Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri
Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transfer harcama limiti | Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak Salı günü başladı. 1 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi için kulüplerin harcama limitleri belli oldu? | Peki, harcama limiti nedir? | Harcama limitleri ne kadar 2021
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde kulüplerin harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, kulüplerin harcama limitleri ne kadar?
Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri
ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:
Takım Harcama Limiti TL % 15 Sapma Dahil Tutar TL
M. BAŞAKŞEHİR 243.120.710 279.588.816
TRABZONSPOR 178.678.204 205.479.935
BEŞİKTAŞ 294.195.196 338.324.475
SİVASSPOR 198.222.737 227.956.148
ALANYASPOR 97.799.097 112.468.961
GALATASARAY 434.336.995 499.487.545
FENERBAHÇE 356.433.786 409.898.854
GAZİANTEP FK 136.137.671 156.558.322
ANTALYASPOR 101.713.928 116.971.017
KASIMPAŞA 125.868.114 144.748.331
GÖZTEPE 79.831.274 91.805.965
GENÇLERBİRLİĞİ 64.299.471 73.944.392
KONYASPOR 94.241.155 108.377.328
DENİZLİSPOR 94.243.985 108.380.583
ÇAYKUR RİZESPOR 152.137.575 174.958.211
YENİ MALATYASPOR 92.275.743 106.117.104
KAYSERİSPOR 60.427.441 69.491.557
MKE ANKARAGÜCÜ 83.311.853 95.808.631
HATAYSPOR 92.148.829 105.971.153
BB ERZURUMSPOR 92.148.829 105.971.153
FATİH KARAGÜMRÜK 92.148.829 105.971.153
Harcama limiti nedir?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.
Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin belirlenmesi noktasında iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki; gelir-gider farkı üzerinden hesaplanırken, diğer yöntemde ise net borç-net faaliyet gelir rasyonu üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020-21 sezonunda ise TFF harcama limitleri her iki hesaplama sonucunda bulunan tutarların ortalaması alınarak belirlendi.