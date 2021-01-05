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Spor Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri
Spor

Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri

Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş transfer harcama limiti | Futbolda ara transfer dönemi 5 Ocak Salı günü başladı. 1 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi için kulüplerin harcama limitleri belli oldu? | Peki, harcama limiti nedir? | Harcama limitleri ne kadar 2021

Yeniakit Publisher
2021-01-05 08:56:00 -
Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde kulüplerin harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, kulüplerin harcama limitleri ne kadar?

Transfer dönemi harca limitleri ne kadar? | Süper Lig harcama limitleri

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle:

                                               Takım Harcama Limiti TL              % 15 Sapma Dahil Tutar TL

M. BAŞAKŞEHİR                   243.120.710                                      279.588.816

TRABZONSPOR                   178.678.204                                       205.479.935

BEŞİKTAŞ                             294.195.196                                       338.324.475

SİVASSPOR                         198.222.737                                       227.956.148

ALANYASPOR                      97.799.097                                         112.468.961

GALATASARAY                    434.336.995                                       499.487.545

FENERBAHÇE                    356.433.786                                       409.898.854

GAZİANTEP FK                  136.137.671                                       156.558.322

ANTALYASPOR                  101.713.928                                       116.971.017

KASIMPAŞA                       125.868.114                                       144.748.331

GÖZTEPE                           79.831.274                                         91.805.965

GENÇLERBİRLİĞİ              64.299.471                                         73.944.392

KONYASPOR                      94.241.155                                         108.377.328

DENİZLİSPOR                     94.243.985                                         108.380.583

ÇAYKUR RİZESPOR          152.137.575                                       174.958.211

YENİ MALATYASPOR        92.275.743                                         106.117.104

KAYSERİSPOR                   60.427.441                                         69.491.557

MKE ANKARAGÜCÜ          83.311.853                                         95.808.631

HATAYSPOR                       92.148.829                                         105.971.153

BB ERZURUMSPOR         92.148.829                                         105.971.153

FATİH KARAGÜMRÜK      92.148.829                                         105.971.153

Harcama limiti nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin belirlenmesi noktasında iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki; gelir-gider farkı üzerinden hesaplanırken, diğer yöntemde ise net borç-net faaliyet gelir rasyonu üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020-21 sezonunda ise TFF harcama limitleri her iki hesaplama sonucunda bulunan tutarların ortalaması alınarak belirlendi.

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