Transfer derbisi: Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren şampiyonluğun iddialı takımları olan Fenerbahçe ve Galatasaray'da orta saha için Maycon ismi gündeme geldi.



ESPN'de yer alan haberde Brezilya takımı Corinthians'ta kiralık olarak forma giyen Maycon'la Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtildi.



Corinthians'la 2023 sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan futbolcunun Shaktar Donetsk'teki kontratı 2025'te bitiyor.

Ek olarak Shaktar Donetsk'in Maycon için teklif alması halinde Corinthians'ı bilgilendirmesi gerektiği ve Brezilya ekibinin teklifin aynısını sunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.



Corinthians altyapısından oynayan Maycon, 2018/19 sezonunda Shaktar Donetsk'e transfer oldu.



2021/22 sezonuyla birlikte üste üste iki kez eski takımına kiralanan futbolcu bu sezon süre aldığı 25 maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı.