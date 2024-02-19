TransAnatolia 14.Yıl Rotası Mersin’den Van’a

TransAnatolia 14.yılında, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’de başlayıp Van’da son bulacak. 2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia için geri sayım başladı.

2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia için geri sayım başladı.

TransAnatolia Rally Raid, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin birbirinden eşsiz coğrafyasında ve zorlu parkurlarında Mersin’den başlayarak, Van’da son bulacak. Mersin’den start alacak yarış, Kayseri, Sivas, Erzincan’ı geçerek Van’da finiş görecek. TransAnatolia’da Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerle dolu bir yolculuğa çıkardığı yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor.

14.yılında yarışta bazı yeniliklerin olduğunda değinen TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar; “Bu yıl Rally otomobil kategorisine klasik otomobil grubunu da ekledik. Klasik otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilen bu yeni düzenleme ile yarışın içinde çok renkli sahnelerin olacağına çok eminim. Bir diğer yeniliğimiz ise; yarışa katılacak olan katılımcılara sunduğumuz bir kolaylık oldu. Yarışmacılar katılım bedellerini bu yıl ödeme sistemlerinin öncü kuruluşlardan Ödüyo ile yaptığımız iş birliği ile online olarak ödeyebilecekler. Teknolojiye ve çağın getirdiği tüm değişimlere hızla uyumlanmaya çalışıyor ve yarışmacılarımıza bazı kolaylıkları da sunmak istiyoruz. Yeni bir yarışa daha hazırlanmanın heyecanı ve keyfini yaşıyoruz.” şeklinde görüşlerini aktardı.

TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.

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