  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yapaysa CHP Yapay! Yapay zeka adayı Lütfü Savaş başka partiye mi geçiyor?

Cem Küçük'ün programında emeklilere müjdeyi verdi! Açık açık tarihi de açıkladı

Mavi Vatan'da 'sessiz ve derinden' ilerliyorlar! Türk Donanması'nın denizaltıları milli sistemlerle güçlendirilecek!

Ali Koç kaşımaya devam dedi! Süper Kupa krizi sonrası yine suçladıkça suçladı…

Avrupa ve Amerika Türkiye'deki bu böcekleri takip ediyor! Müthiş özellik

Akit yazdı rezillik son buldu! Kerhaneci Manukyan’a geçit yok

Türkiye'nin sanayi devi konkordato ilan etti! Dünyada ilk beş arasında yer alıyordu, çok kötü haber geldi

Biri gitti biri kovuldu! Deva ve Gelecek’te Ankara depremi!

CHP’li belediyelerin araçları birbirine girdi! Yine İETT yine feci olay

Pes artık! Sapık Adnan Oktar'ın kadın avukata söylediği sözler kan dondurdu!
Spor TransAnatolia 14.Yıl Rotası Mersin’den Van’a
Spor

TransAnatolia 14.Yıl Rotası Mersin’den Van’a

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:59:00 -
TransAnatolia 14.Yıl Rotası Mersin’den Van’a

TransAnatolia Rally Raid 2024 yılı takvimi belli oldu.

TransAnatolia 14.yılında, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’de başlayıp Van’da son bulacak. 2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia için geri sayım başladı.

2010 yılından bu yana Anadolu’nun kadim tarihini, doğal güzelliklerini ve eşsiz kültürünü barındıran rotalarıyla katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatan TransAnatolia için geri sayım başladı.

TransAnatolia Rally Raid, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında Türkiye’nin birbirinden eşsiz coğrafyasında ve zorlu parkurlarında Mersin’den başlayarak, Van’da son bulacak. Mersin’den start alacak yarış, Kayseri, Sivas, Erzincan’ı geçerek Van’da finiş görecek. TransAnatolia’da Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerle dolu bir yolculuğa çıkardığı yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kadim topraklarında çok keyifli anılar bekliyor.

14.yılında yarışta bazı yeniliklerin olduğunda değinen TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar; “Bu yıl Rally otomobil kategorisine klasik otomobil grubunu da ekledik. Klasik otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilen bu yeni düzenleme ile yarışın içinde çok renkli sahnelerin olacağına çok eminim. Bir diğer yeniliğimiz ise; yarışa katılacak olan katılımcılara sunduğumuz bir kolaylık oldu. Yarışmacılar katılım bedellerini bu yıl ödeme sistemlerinin öncü kuruluşlardan Ödüyo ile yaptığımız iş birliği ile online olarak ödeyebilecekler. Teknolojiye ve çağın getirdiği tüm değişimlere hızla uyumlanmaya çalışıyor ve yarışmacılarımıza bazı kolaylıkları da sunmak istiyoruz. Yeni bir yarışa daha hazırlanmanın heyecanı ve keyfini yaşıyoruz.” şeklinde görüşlerini aktardı.

TransAnatolia’da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23