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Yerel Tramvay'da yatarak yolculuk yaptı!
Yerel

Tramvay'da yatarak yolculuk yaptı!

İstanbul'da Bağcılar-Kabataş seferini gerçekleştiren tramvayda bir şahıs ayakkabılarını çıkarıp koltuklara yatarak seyahat etti. O şahsın pes dedirten yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 11:16:00 -

Olay geçtiğimiz gün Bağcılar- Kabataş seferini yapan tramvayda meydana geldi. Bir şahıs bindiği tramvayda ev rahatlığını arayınca çareyi ayakkabılarını çıkarıp koltuklara uzanıp uyumakta buldu. Şahsın kimseye aldırmadan yatarak gerçekleştirdiği yolculuğu bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakkabılarını çıkarıp tramvay koltuklarına uzanarak uyuyan şahsın pes dedirten yolculuğu yer alıyor.

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