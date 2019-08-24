Tramvay yoluna minibüs daldı! Seferler durdu İstanbul'un Fatih ilçesinde tramvay yoluna giren minibüs nedeniyle seferler durdu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı. Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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