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Gündem Trakya'dan İstanbul'a ulaşım kapatıldı!
Gündem

Trakya'dan İstanbul'a ulaşım kapatıldı!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:38:00 - 2022-01-24 16:49:53
Trakya'dan İstanbul'a ulaşım kapatıldı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."

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