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Trakya'dan ikinci müjde: Yeni rezerv ortaya çıkarıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları iyi sonuç verdi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:28
Trakya'dan ikinci müjde: Yeni rezerv ortaya çıkarıldı

Trakya’da, 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulunmasının ardından bölgeden bir müjdeli haber daha geldi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne bağlı taşeron firma tarafından bir süredir Tekirdağ’ın Kapaklı ve Saray ilçelerinde süren kömür rezervi arama çalışmaları sonuç verdi.

3 noktada çalışma

Edinilen bilgilere göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), birkaç ay önce Kapaklı ve Saray’da toplam 3 noktada kömür rezervi arama çalışmaları başlattı.

Yüklenici firma tarafından Kapaklı’nın Karlı ve Bahçeağıl Mahalleleri ile Saray’ın Kurdere Mahallesi’nde süren arama çalışmaları bir süre önce sonuç verdi.

Kömür de bulundu

Sürdürülen sondaj çalışmaları kapsamında yaklaşık 700 metre derine inilirken, edinilen bilgilere göre bölgede kömür bulunduğu öğrenildi.

Bölgeden alınan numuneler MTA’ya gönderildi. Bölgedeki kömürün kalorisinin ne kadar olduğu ve rezerv büyüklüğü yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:28
  1. Tekirdağ
  2. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)
  3. Kapaklı
  4. Saray
  5. doğalgaz rezervi
  6. en büyük doğalgaz rezervi

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