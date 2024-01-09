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Gündem Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı
Gündem

Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 16:39:00 - 2024-01-09 16:44:33
Trakya'dan etkili geliyor: İstanbul, kar kapıya dayandı

Trakya'da etkili olan kar yağışı okuları tatil ettirdi. Edirne'de ekipler yol tuzlama ve küreme faaliyetlerine hız verdi.

Kırklareli'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik tarafından motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji raporlarına göre yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 09 Ocak 2024 salı günü temel eğitim ve öğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra; Malkara ilçemizde 09 Ocak salı günü, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süre ile Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 09 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.
Kırklareli'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle valilik tarafından motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı ikinci duyuruya kadar yasaklandı. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, 09.01.2024 salı günü itibariyle, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı. 
KEŞAN'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştü; yollarda yer yer buzlanma yaşandı. Belediye ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sokak ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de 7 araç ve 9 personel ile köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor. Ekipler, yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Altıntaş, Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Koruklu köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Keşan'da kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kent merkezinde ise hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yollarda buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.
Tekirdağ’da etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımız 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

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