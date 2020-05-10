Trakya'daki yağışlar üreticiye umut, hububata "can suyu" oldu

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin yarısından fazlasını karşılayan, buğday üretiminde de kalitesiyle söz sahibi Trakya'da, son yağışlar ekili alanlara "can suyu" oldu.

Barajlardaki su seviyelerinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle tarım alanlarının yaklaşık yüzde 60'ına mısır yerine ayçiçeği eken Trakya çiftçisi, bir süredir bölgede etkili yağışla sevinç yaşadı.



Yağışın ardından birçok çiftçi tarım alanlarına giderek toprağın tavını inceledi. Tarlalarının bazı bölümlerinde su birikintisi gören çiftçiler mutlu oldu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, bölgede beklenen yağışın gelmesiyle sevinç yaşayan çiftçinin umutlarının yeniden yeşerdiğini söyledi.

Son yağışların çok kıymetli olduğunu belirten Şaylan, "Nisan ayında da biraz yağış aldık ama beklenilen düzeyde olmadı. Bu süreçte hem ayçiçeği hem de mısır ekimi yapıldı. Özellikle yağışlar bu iki ürüne çok iyi geldi. Buğday ve arpa için de güzel oldu. Yaklaşık 21 saatte metrekareye 38-40 kilogram yağış düştü. 'Sarı lira' bulmuş gibi sevindik." dedi.

- Yağış çiftçileri umutlandırdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da yağışların çiftçilere ve mahsullere merhem gibi geldiğini, adeta "can suyu" olduğu ifade etti.

Yağışlar sayesinde verimin de artacağına inandığını dile getiren Saygı, "Trakya hububat anlamında çok önemli bir yer. Yağış olmazsa çiftçi çok zora düşer. Son yağışlar ile Allah yüzümüzü güldürdü." dedi.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde yaşayan ayçiçeği üreticisi Mehmet Çango da yağışların üreticinin yüzünü güldürdüğünü vurgulayarak, "Yağmur çok şükür imdadımıza yetişti. Yağmasaydı verim çok düşük olacaktı." ifadelerini kullandı.

Çango, bu yıl rekoltenin dönüm başına 100 kilogramdan aşağıya düşmeyeceğine inandığını söyledi.

Çiftçi Serkan Uzuner ise yağışların buğday ve ayçiçeğine çok iyi geldiğini ve çiftçileri çok sevindirdiğini kaydetti.



