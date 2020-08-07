Trakya'daki mağaralar mercek altına alındı

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Trakya'da bulunan mağaraların yapısı, sahip olduğu jeolojik ve ekolojik doğal değerlerinin durumu araştırılıyor.

Bakanlık yetkilileri ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör ve ekibi, "Trakya Mağaralarının Araştırılması Projesi" kapsamında çalışmalara başladı. 5 kişiden oluşan ekip, çalışmalarını Kırklareli'deki mağaralarda sürdürüyor.

Ekip il merkezine bağlı Çağlayık köyündeki mağaralara giderek, ölçüm, jeolojik ve ekolojik doğal değerleri kayıt altına aldı. Önemli bulgular, sarkıtlar ve canlı türleri fotoğraflandı.

- "Mağaralar tabiat varlığı olarak tescil edilecek"

Güngör, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü projenin çok önemli olduğunu, mağaraların tabiat varlığı olarak tescil edileceğini söyledi.

Trakya'da şu an 32 mağarada çalışma yapacaklarını ifade eden Güngör, bunların 28'inin Kırklareli'de bulunduğunu belirtti.

Bu mağaraların koruma altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Projede amacımız özellikle Demirköy ve Vize civarındaki 28 mağaranın tabiat varlığı olarak tescil edilmesini sağlamak. Bu mağaraları tabiat varlığı olarak tescil ettikten sonra bunları koruma altına alacağız. Bu mağaralar böylelikle Bakanlığın envanterine düşmüş olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son yıllarda mağaralara çok büyük önem vermeye başladı. Çünkü mağaralar sadece sıradan bir oyuk değil, çok büyük bir canlı sisteminin yaşadığı, çok önemli jeolojik oluşumların meydana geldiği yapılardır."

Mağaraların kesinlikle korunması gereken özel tabiat varlıkları olduğunu vurgulayan Güngör, "Özellikle Kırklareli ve Tekirdağ'da daha kapsamlı bir çalışma yapılsa mağara sayısı 100'ü çok rahat geçer." dedi.

Güngör, Çağlayık Mağarası'nın küçük olmasına rağmen özel bir mağara olduğunu sözlerine ekledi.















