  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-05-26 11:06:31 -
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'ın cadde ve sokaklarında sessizlik sürüyor.

Edirne'de cadde ve sokaklar, bayramın ve kısıtlamanın son gününde de boş kaldı.

Kentin normal zamanlarda işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Ayrıca şehir çıkışındaki kontrol noktalarında, tarlaya giden çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin en işlek yerlerinden Cumhuriyet Meydanı ve Hükümet Caddesi ile sahil kesimi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, dışarıda olanlara uyarılarda bulundu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de sessizlik hakim oldu.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri, araçlarda belge ve kimlik kontrolü yaptı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı