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Aktüel Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Aktüel

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:16:55 -
Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de pazar sabahı izinli olarak işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı.

Özellikle kısıtlama olmadığı günlerde yoğunluğun yaşandığı Selimiye Camisi civarı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sakinlik gözlendi. Bir vatandaş Saraçlar Caddesi'ne gelerek buradaki güvercinlere yem verdi.

Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de kısıtlama nedeniyle meydan ve caddelerde sessizlik yaşanıyor.

Özgürlük ve Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Cumhuriyet ve İstasyon caddeleri en sakin günlerini yaşıyor.

Vatandaşların zaruri ihtiyaçları dışında, kısıtlamaya büyük ölçüde uydukları gözlendi.

Öte yandan Kırklareli Belediyesi temizlik ekipleri de normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu meydan ve caddelerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Tekirdağ'da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklarda genel olarak sessizlik hakim oldu.

İşlerine gitmek için izinli olanlar ve araç kullanmadan ihtiyaçlarını karşılamak için çıkanlar haricinde cadde ve sokaklar büyük oranda sessizliğe büründü.

Kentte yoğunluğu olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

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