Trakya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 22.00'den sonra işletmeler kapatıldı

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan tedbirler uygulamaya konuldu.

Koronavirüs ek tedbirlerine ilişkin yayımlanan genelge kapsamında, Trakya'da yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonları saat 22.00'den sonra faaliyetlerini durdurdu.

Edirne ve Kırklareli'nde işletmeler yeni tedbirler kapsamındaki kapanma saatlerine ilişkin müşterilerini bilgilendir ve saat 22.00'den sonra faaliyetlerini durdurdu.

Kafe çalışanı Ali Han Türüdü, AA muhabirine, koronavirüs tedbirlerine her zaman uyduklarını belirtti.



Alınan kararı olumlu karşıladıklarını ifade eden Türüdü, "Müşterilerimizi kapanma saati öncesinde yeni tedbirler hakkında bilgilendirdik. Kapanma saatini söyleyerek o saate kadar ayrılmalarını sağladık. Alınan kararı olumlu buluyoruz. Hiçbir şey bizim sağlığımızdan daha önemli değil. Umarım en kısa zamanda koronavirüsten kurtulacağız." diye konuştu.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halı sahalar da saat 22.00'den sonra kapatıldı.

Halı sahada maç yapanlardan Ümit Akyüz, pandemi kurallarına herkesin uyması gerektiğini söyledi.



Akyüz, "Bizler yeni kararlarla birlikte maç saatlerimizi değiştirdik. Tedbirleri alarak sahaya geliyoruz ve maçımızı oynuyoruz. Yeni düzenlemeyle artık erken saate aldık maçımızı. Herkesin duyarlı olmasıyla salgınla mücadele daha kolay olacaktır. İnşallah salgın bir an önce biter de insanlar rahat eder diye ümit ediyoruz." dedi.







