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Aktüel

Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:09:28 -
Trakya'da gençler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

EDİRNE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, bugün 3'üncü kez sokağa çıkabilmenin tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının "20 Yaş ve Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle dışarıda olabilecek.

Trakya'daki gençler, izinli oldukları saatleri sosyal mesafe kuralına uyarak arkadaşlarıyla değerlendirdi.

Edirne'de parklar ve yürüyüş yollarını tercih eden gençler, Kırklareli'nde ise Festival Alanı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirdi. Gençlerin bir kısmı bisikletleriyle gezerken, bir kısmı da yeşil alanlarda piknik yaptı.

Kırklareli'nde yaşayan 19 yaşındaki Erimcan Demir, AA muhabirine, yeniden dışarıya çıkmanın keyfini yaşadığını, arkadaşlarıyla muhabbet etmek için Festival Alanı'na geldiğini söyledi.

Tekirdağ'da ise gençlerin büyük kısmı Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Bazı gençler parklarda arkadaşlarıyla basketbol oynadı, bazıları da bisiklete bindi.

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