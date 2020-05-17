  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye 3 operatörle bilgi çağında mobile 78 milyar lira Yatırdılar

Sabancı Holding’den 1.2 milyar TL net kâr

Global düşünüp yereli kalkındıracak

Mola bitti, çarklar dönüyor

Ağızda metal tadı neden olur? | "Ağzımda metal tadı var"
için kalan
Aktüel

Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:14:11 -
Trakya'da "Evde kal" çağrısına uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal." çağrısına uyuluyor.

Edirne'de hafta sonuna ve güneşli havaya rağmen cadde ile sokaklar büyük oranda boş kaldı.

Saraçlar Caddesi ve Selimiye Meydanı'nda az da olsa hareketlilik gözlendi.

Ekipler kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da vatandaşlar büyük oranda evde kalmaya devam ediyor.

Hafta sonunda, kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde diğer günlere göre yoğunluk azaldı.

Sokağa çıkanların da sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı görülüyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de cadde ve meydanlar, hafta sonu sakinliğini koruyor.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman kısa süreli araç yoğunluğu yaşanırken, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri ise boş kaldı.

Vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal." çağrısına uyduğu, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çıkanların maske taktığı görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı