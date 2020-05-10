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Aktüel

Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:07:50 -
Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de kentin işlek caddeleri, hafta sonu olmasına rağmen alınan önlemler sayesinde sessizliğini koruyor.

Polis ekipleri, yaptıkları anonslarla vatandaşları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

- Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların uzmanların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyduğu gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentte vatandaşların birçoğunun maske takarak sosyal mesafe kuralına riayet ettiği gözlendi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da Kovid-19'la mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda insan ve araç trafiği en düşük seviyeye indi.

Zabıta ve polis ekipleri caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

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