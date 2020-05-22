  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Corona virüsün oluşturduğu zihin yorgunluğuna bitkisel çözümler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?
için kalan
Aktüel

Trakya'da "Evde kal" çağrısına bayram alışverişi dolayısıyla kısmen uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:49:17 -
Trakya'da "Evde kal" çağrısına bayram alışverişi dolayısıyla kısmen uyuluyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına, bayram alışverişi dolayısıyla kısmen uyuluyor.

Edirne'de Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde bayram alışverişi hareketliliği yaşanıyor. Alışveriş için caddelere gelenlerin maske taktığı gözlendi. Polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri, caddelere girişte ateş ölçümü yapıyor. Selimiye Meydanı ve çevresinde de araç hareketliliği göze çarpıyor. Kent genelinde anonslarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor.

Kırklareli'nde cadde ve meydanlardaki hareketliliğin her geçen gün arttığı görülüyor. Bayram alışverişi için evlerinden çıkanlar, market ve banka şubelerinde de yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük bölümünün maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Tekirdağ'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde zaman zaman araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Sokağa çıkanların büyük çoğunluğunun sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı dikkati çekiyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı