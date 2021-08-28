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Gündem Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti
Gündem

Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aşılama oranı yüzde 85'i geçerek en başarılı bölge olarak kayda geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 10:48:00 -
Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de birinci doz aşılama ortalaması yüzde 76,57 ikinci doz ortalaması ise yüzde 58,62 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli'nde yüzde 86,8, Edirne'de yüzde 87,7, Tekirdağ'da yüzde 84,8 olarak açıklandı.

Nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 7'inci sırada yer aldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Erdin Güter, toplum sağlığı için herkesi aşı olmaya davet etti.

Akın Aktaş ise aşı olduktan sonra kendisini daha güvende hissettiğini söyledi.

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