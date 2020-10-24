  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trakya Üniversitesinde Cumhuriyetin 97. yılına özel sergi düzenlenecek
Aktüel

Trakya Üniversitesinde Cumhuriyetin 97. yılına özel sergi düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:40:27 -
Trakya Üniversitesinde Cumhuriyetin 97. yılına özel sergi düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince dijital ortamda "Cumhuriyetin 97 Yılı, 97 Eser / 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Sanal Karma Sergisi" açılacak.

Serginin küratörü TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün yaptığı yazılı açıklamada serginin 29 Ekim'de sosyal medya hesapları üzerinden açılacağını bildirdi.

Tüzün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği en önemli bayramlardan olduğunu belirtti.

Kutlamalar kapsamında uluslararası bir sergi düzenlemeye karar verdiklerini aktaran Tüzün, şunları kaydetti:

"Bu sergiyi gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. Sergimizin uluslararası bir etkinlik olarak planlanmış olmasının başlıca amaçlarından biri, başta Balkanlar olmak üzere tüm ülkelerle sanatsal ve kültürel iş birliğine katkıda bulunmaktır.

Bir diğer neden ise Ulu Önderimizin 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünün toplumların her konuda yaptıkları barışçıl iş birlikleri ve birbirilerine karşı olan saygıları sayesinde gerçekleşebileceği gerçeğidir."

Serginin üniversitenin sosyal medya hesaplarından izlenime sunulacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız
Dünya

Köşeye sıkışan Paşinyan'dan skandal çıkış: Yerleştirilmesine razıyız

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda gerilimi artıracak açıklam..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Gündem

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 1’i komiser 4 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan açılan soruşturma tamamlandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay