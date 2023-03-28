Trakya Üniversitesi personel alımı yapacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların bu ilanın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1- Kimlik Belgesi fotokopisi,

2- Mezuniyet belgelerinin fotokopisi, (e-devlet üzerinden alınan kare kodlu doğrulanabilir belgeler kabul edilecektir.)

3- Başvurulan unvan için istenen sertifika aslı ve fotokopisi

4- Başvurulan unvan için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin (kurum antetli kağıdına ilgili Bölüm Başkanı veya Kurum Mesul Müdürünce ıslak imzalı) belgelerin aslı

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5- Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için; 2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 puanını gösteren belge

6- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından, posta faks kargo (vb.) yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazanan adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

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