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Trakya Üniversitesi personel alımı 2019 Trakya Üniversitesi akademik personel başvuruları

Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Trakya Üniversitesi akademik personel alımı 2019 ilanı yayınladı. Trakya Üniversitesi, 19 Mart Salı günü açtığı ilanla 46 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Trakya Üniversitesi personel alımı başvurusu şartları nedir? Trakya Üniversitesi akademik personel başvuruları ne zaman sona erecek?

20 Mart 2019 Çarşamba 18:52
Trakya Üniversitesi personel alımı 2019 Trakya Üniversitesi akademik personel başvuruları

Trakya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Trakya Üniversitesi akademik personel alımı 2019 ilanı yayınladı. Trakya Üniversitesi, 19 Mart Salı günü açtığı ilanla 46 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Trakya Üniversitesi personel alımı başvurusu şartları nedir? Trakya Üniversitesi akademik personel başvuruları ne zaman sona erecek?

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesi koşullarını sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 nüsha halinde vereceklerdir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Ölçütleri Yönergesinin 4. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan adaylar, başvurdukları anabilim dalı/programı belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yabancı dil sonuç belgesi, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Trakya Üniversitesi akademik personel alımı 2019 başvurularında son tarih 3 Nisan 2019.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:52
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