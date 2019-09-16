OBS Trakya Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Trakya Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. Trakya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olan ara sınıf öğrencilerimizin, dekontlarını 26 Eylül 2019 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Peki Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Trakya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi başladı.

1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Ders Seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.

2- Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3- a) 2019 YKS sonucunda Üniversitemiz Birinci Öğretim programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerimiz ile öğrenim süresini aşmayan Birinci Öğretim öğrencilerimiz doğrudan Öğrenci Bilgi Sistemine girip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

b) İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim (yeni kayıt dahil) öğrencileri, öğrenim süresini aşan Birinci Öğretim öğrencileri, yurt dışından öğrenci kabulü (kendi imkanı) ile öğrenim gören öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihler içinde kayıt yenileme

işlemlerini yapabilmeleri için ilk önce öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ING Bank’ın Türkiye'de ki herhangi bir şubesine elden veya elektronik ortamda 11 Eylül 2019 tarihinden itibaren yatırmaları gerekmektedir. (Eğer öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinizi sorunlular hesabına yatırmış iseniz, biriminiz öğrenci işleri bürosuna makbuzunuzu işletiniz.)

İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için:

a) Üniversitemiz “http://www.trakya.edu.tr” adresinde bulunan “Öğrenci” menüsü altındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne girebilir veya

“http://obs.trakya.edu.tr” internet adresini doğrudan kullanabilirsiniz. Karşınıza “Sisteme Giriş” ekranı gelecektir.

b) Ekranın sol tarafında bulunan “Şifre gerektiren işlemler için lütfen sisteme giriş yapınız” (yeni öğrencilerin şifreleri öğrenci numaralarıdır.) ibaresinin altındaki “Giriş” tuşuna basınız.

Açılan pencereye öğrenci no ve şifrenizi yazıp, “Giriş” tuşuna tıklayınız.

c) Sol bölümde yer alan “Kayıtlanma” seçeneğinden “Kayıt Yenileme” işlemini seçiniz.

d) Açılan ekranın üst kısmında “Alabileceğim Dersler”, onun altında ise “Seçtiğim Dersler” yer almaktadır. Eğer geçmiş yıllardan başarısız olduğunuz dersler var ise bu dersler “Seçtiğim Dersler” alanında önceden seçilmiş olarak gelecektir.

e) Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek ekleyiniz.

f) Alttan almak zorunda olduğunuz ve yeni seçtiğiniz dersler, “Seçtiğim Dersler” alanında yer almaktadır. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra

“Seçimlerimi Kaydet” tuşuna basarak ders seçme işlemini sonlandırabilirsiniz.

g) Danışmanınız bu sürece onay verinceye kadar, seçilmiş olan dersler üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

h) Konu ile ilgili sorularınızı biriminizde bulunan öğrenci işleri bürosuna iletebilirsiniz.

ı) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olan ara sınıf öğrencilerimizin, dekontlarını 26 Eylül 2019 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir