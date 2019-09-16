0553 313 94 23

Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi

OBS Trakya Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Trakya Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. Trakya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olan ara sınıf öğrencilerimizin, dekontlarını 26 Eylül 2019 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Peki Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Trakya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi

OBS Trakya Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Trakya Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. Trakya Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak? Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olan ara sınıf öğrencilerimizin, dekontlarını 26 Eylül 2019 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Peki Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Trakya Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi başladı. 

1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Ders Seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.

2- Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3- a) 2019 YKS sonucunda Üniversitemiz Birinci Öğretim programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerimiz ile  öğrenim süresini aşmayan Birinci Öğretim öğrencilerimiz doğrudan Öğrenci Bilgi Sistemine girip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

b) İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim (yeni kayıt dahil) öğrencileri, öğrenim süresini aşan Birinci Öğretim öğrencileri, yurt dışından öğrenci kabulü (kendi imkanı) ile öğrenim gören öğrencilerin yukarıda belirtilen tarihler içinde kayıt yenileme

işlemlerini yapabilmeleri için ilk önce öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ING Bank’ın Türkiye'de ki herhangi bir şubesine elden veya elektronik ortamda 11 Eylül 2019 tarihinden itibaren yatırmaları gerekmektedir. (Eğer öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinizi sorunlular hesabına yatırmış iseniz, biriminiz öğrenci işleri bürosuna makbuzunuzu işletiniz.)

İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için:

a) Üniversitemiz “http://www.trakya.edu.tr” adresinde bulunan “Öğrenci” menüsü altındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne girebilir veya

“http://obs.trakya.edu.tr” internet adresini doğrudan kullanabilirsiniz. Karşınıza “Sisteme Giriş” ekranı gelecektir.

b) Ekranın sol tarafında bulunan “Şifre gerektiren işlemler için lütfen sisteme giriş yapınız” (yeni öğrencilerin şifreleri öğrenci numaralarıdır.) ibaresinin altındaki “Giriş” tuşuna basınız.

Açılan pencereye öğrenci no ve şifrenizi yazıp, “Giriş” tuşuna tıklayınız.

c) Sol bölümde yer alan “Kayıtlanma” seçeneğinden “Kayıt Yenileme” işlemini seçiniz.

d) Açılan ekranın üst kısmında “Alabileceğim Dersler”, onun altında ise “Seçtiğim Dersler” yer almaktadır. Eğer geçmiş yıllardan başarısız olduğunuz dersler var ise bu dersler “Seçtiğim Dersler” alanında önceden seçilmiş olarak gelecektir.

e) Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek ekleyiniz.

f) Alttan almak zorunda olduğunuz ve yeni seçtiğiniz dersler, “Seçtiğim Dersler” alanında yer almaktadır. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra

“Seçimlerimi Kaydet” tuşuna basarak ders seçme işlemini sonlandırabilirsiniz.

g) Danışmanınız bu sürece onay verinceye kadar, seçilmiş olan dersler üzerinde değişiklik yapılabilmektedir.

h) Konu ile ilgili sorularınızı biriminizde bulunan öğrenci işleri bürosuna iletebilirsiniz.

ı) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olan ara sınıf öğrencilerimizin, dekontlarını 26 Eylül 2019 tarihine kadar birim öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
  1. Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi
  2. trakya üniversitesi obs şifre alma
  3. trakya üniversitesi yaz okulu 2019
  4. trakya üniversitesi akademik takvim
  5. trakya üniversitesi öğrenci işleri
  6. trakya üniversitesi iibf
  7. trakya üniversitesi eğitim fakültesi öğrenci işleri
  8. trakya üniversitesi tek ders sınavıtrakya üniversitesi ders seçimi 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Üniversitesi ders seçimi 2019?
    1. İstanbul Üniversitesi ders seçimi 2019?
    2. Nijerya'da sarı humma salgınında 23..
    3. Milletvekili Girgin’den arıcılar için..
    4. Arzum IFA 2019'da en yeni teknolojili..
    5. ANALİZ- Suudi Arabistan'a yapılan..
    6. Yeni Çorumspor ligdeki ilk..
    7. Valilik, Büyükşehir ve AESOB’dan esnaf..
    8. Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük..
    9. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    10. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    11. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    12. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    13. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    14. Tansiyona dikkat
    15. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    16. Bu drama ses verin
    17. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    18. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    19. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    20. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda