Trakya İstanbul arası araç trafiğine kapalı mı? Trakya'dan İstanbul'a gidiş yasaklandı mı?
İstanbul’da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Yola çıkacak olanlar ise hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbul’dan Trakya’ya gidiş yasak mı?
Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul’da trafik adeta felç oldu. Şiddetli yağış sebebiyle bazı yollar kapandı.
Trakya İstanbul arası araç trafiğine kapalı mı? Trakya'dan İstanbul'a gidiş yasaklandı mı?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” ifadelerini kullanıldı.