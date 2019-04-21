Traktörüyle uçuruma yuvarlanarak can verdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ali Sungur isimli çiftçi, kullandığı traktörle birlikte uçuruma yuvarlanarak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Ali Sungur (54), yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 12.00 sıralarında kırsal Ören Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında çift süren evli ve 2 çocuk babası Ali Sungur, Yunusdere Mahallesi'ndeki evine doğru giderken, kullandığı 45 ZC 3887 plakalı traktörünün direksiyon kontrolünü kaybetti. Traktör, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sungur, traktörünün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Sungur'un, yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı haber alıp gelen yakınları, gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Sungur'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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