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Aktüel Traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi öldü
Aktüel

Traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:04:11 -
Traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi öldü

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün çapa makinesine sıkışan çiftçi hayatını kaybetti.

Hacıpaşa Mahallesi'ndeki bir arazide çapa makinesiyle tarla süren Senet Aslan (41) araçtan inip çapa makinesine bakmak istedi.

Bu sırada Aslan, çalışır durumdaki makineye sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı makineden kurtarılan Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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