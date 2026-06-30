Yapay zeka, nokta atışı tahmin etti! İşte Türkiye’de 10 yıl içinde yok olacak meslekler
Yapay zeka platformu ChatGPT, önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'de dijitalleşme ve otomasyon etkisiyle radikal şekilde değişecek meslek gruplarını açıkladı. Banka gişe görevlilerinden muhasebe elemanlarına kadar birçok sektörde insan gücüne duyulan ihtiyaç azalırken, gazetecilikten avukatlığa kadar bazı mesleklerin ise kökten dönüşeceği öngörülüyor. Uzmanlar, Türkiye'deki iş gücü piyasasının bu teknolojik devrime uyum sağlamak için hızla evrilmesi gerektiğini belirtiyor.