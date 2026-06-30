Yapay zeka, nokta atışı tahmin etti! İşte Türkiye’de 10 yıl içinde yok olacak meslekler

Basit Muhasebe Elemanları: Fatura işleme ve kayıt tutma gibi operasyonel görevler büyük oranda otomatik sistemler tarafından yürütülecek. Bazı meslekler ise varlığını sürdürmekle birlikte iş yapış biçimlerini kökten değiştirmek zorunda kalacak: Gazeteciler: Rutin haber metinleri yapay zeka tarafından yazılabilecek. Buna karşın saha haberciliği, araştırmacı gazetecilik, röportaj ve analiz gibi insan dokunuşu gerektiren alanlar daha da değer kazanacak.