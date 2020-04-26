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Aktüel

Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kişi traktörün altında kalarak can verdi.

2020-04-26 14:17:15 -
Traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir kişi traktörün altında kalarak can verdi.


Olay, Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.Y. ve oğlu A.Y., tarlalarına çalışmaya gittiği sırada V.Y. idaresindeki 54 SE 331 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilme sonucu V.Y., traktör altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince V.Y., Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Traktör altında kalan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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