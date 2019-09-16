Traktörün altında kalan kadın öldü Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen yaşlı kadın, lastiğin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, kırsal Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Osman F. idaresindeki 16 TA 438 plakalı traktörde seyreden Huriye F. (57) isimli yaşlı kadın, bir anlık dalgınlık sonucu traktörden düşerek lastiğin altında kaldı. Kaza sonucu talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Kaza sonrasında kırsal mahalleye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eşinin ölüm anına tanıklık eden Osman F., sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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