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Yerel Traktörle tarım aleti arasında sıkışan sürücüden acı haber
Yerel

Traktörle tarım aleti arasında sıkışan sürücüden acı haber

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde traktörle tarım aleti arasında sıkışan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 19:03:00 -
Traktörle tarım aleti arasında sıkışan sürücüden acı haber

Olay, Kandıra ilçesi Akbal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada traktörle tarım aleti arasına sıkışan Orhan Kırmaz’ı görenler durumu görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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