Traktörcü Özgür’den yine “çarpıcı” yalanlar! “Kıyma fiyatı” çıkışı alay konusu oldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’da ilginç açıklamalarda bulundu. Daha önce verdiği vaatleri tutmamasıyla ve utanmadan, “Onları çarpıcı olsun diye söyledik” demesiyle tanınan Özel, bu kez dana kıyma ve benzin fiyatları üzerinden yine tutamayacağı vaatler savurdu.

“Mazot 4 lira, kıyma 55 lira olacak”

Konuşmasında Özel, “CHP iktidarının 10. yılında, bugüne dönüp baktığınızda bir sıfır attığımızı göreceksiniz ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Yani bugünkü maaşı alacaksınız ama mazotun 4 lira olduğunu göreceksiniz, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu, alım gücünün 10 kat artması demek” ifadelerini kullandı.

İnandıramadı

Özel’in bu vaatleri sosyal medyada alay konusu oldu. Vatandaşlar CHP liderinin geçtiğimiz dönemlerde bol bol saçtığı ama tutmadığı vaatleri hatırlatarak, “Siz 55 liraya dananın kıymasını değil, bü….nü bile satamazsınız” yorumlarında bulundu.



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“Çarpıcı” traktör yalanı

“Bekara karı boşamak kolay” sözünü hatırlatan vaatleriyle göz boyamaya kalkışan Özgür Özel’in, seçim vaatleri konusunda sicili epey kabarık… Zira 2019 yerel seçim sürecinde Özel, CHP’nin kazandığı her ilde, çiftçilere bedava traktör vereceklerini söylemişti. CHP kazandığı hiçbir şehirde ücretsiz traktör dağıtmamıştı. Halk TV’de bu konu kendisine sorulunca Özel, utanmadan, “O cümleyi çarpıcı olsun diye yazdık” itirafında bulunmuştu.

“Her aileye altın vereceğiz”

2023’teki genel seçimlere 1 ay kala yine Halk TV’ye çıkan Özel, bu kez Kılıçdaroğlu’na seçim kazandırabilmek için yalanla sarılmıştı. Her zamanki gibi bol keseden sallayan Özel, “Diyoruz ki, tamamen yoksula ve hiçbir geliri olmayana her ay bir tam cumhuriyet altını vereceğiz. Geliri asgari ücretin altındaysa yarım altın vereceğiz” demişti.