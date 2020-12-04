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Spor Traktör ve Machine Sazi başkanlarından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye ziyaret
Spor

Traktör ve Machine Sazi başkanlarından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-12-04 23:37:00 -
Traktör ve Machine Sazi başkanlarından, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye ziyaret


İSTANBUL (AA) - İran'ın Traktör Kulübü Başkanı Mohammad Reza Zonuzi ve Machine Sazi Kulübü Başkanı Behtad Bayat, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, Vodofone Park'taki ziyarette asbaşkan Emre Kocadağ ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban da hazır bulundu.

Türkiye ve İran futbolu hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Çebi, konuklara Beşiktaş forması hediye etti.

Ziyaret, Daltaban'ın eşliğinde gerçekleştirilen Beşiktaş JK Müzesi ve Kartal Yuvası gezisiyle sona erdi.

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