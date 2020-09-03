  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Traktör römorkunda yaşayan aileye AFAD yardım etti
Aktüel

Traktör römorkunda yaşayan aileye AFAD yardım etti

Yeniakit Publisher
2020-09-03 11:34:03 -
Traktör römorkunda yaşayan aileye AFAD yardım etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, evleri yandığı için traktör römorkunda yaşayan aileye konteyner ev hediye edildi.

Karabağlar Yaylası mevkisinde Mehmet Ali Ünal'a (52) ait müstakil ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Evsiz kalan 3 kişilik aile, traktör römorkunda yaşamaya başladı. Durumdan haberdar olan Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatıyla aileye yardım yapıldı.

Bölgeye, AFAD ekipleri tarafından konteyner ev kurularak aile için sıcak yuva oluşturuldu.

Konteynerin anahtarını teslim alan Ünal, yardımları ve destekleri için Vali Tavlı ile AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'
Ekonomi

‘Tsunamiye hazır olun’ diyerek uyardı! 'Altın alacaklar bu habere dikkat'

Altın fiyatlarına ilişkin uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Ekonomistler euro-dolar kurunun 1,20 puanın üzerine çıkması halinde altın f..
Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia
Siyaset

Şimdi de buyur buradan yak! Karamollaoğlu'ndan 3 sene sonraki seçim için tuhaf iddia

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2023'de yapılacak seçimler için tuhaf bir iddiada bulunarak seçimin ertelenmesi için OHAL ..
Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı
Yaşam

Kangal köpekleri yavrularını neden yer? İşte cevabı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Doçent Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, dişi kangal köpeklerini..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı