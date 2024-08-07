  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Traktör devrildi! Çift öldü, çocukları yaralandı
Yerel

Traktör devrildi! Çift öldü, çocukları yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 10:55:00 -
Traktör devrildi! Çift öldü, çocukları yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, devrilen traktördeki çift hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.

Bülent Ölmez (50) idaresindeki plakasız traktör Başçayır Mahallesi yakınlarında, sürücüsü Bülent Ölmez'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez (49) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları Beyza Ölmez (16) ve Mustafa Ölmez (21) ise yaralandı.

Yaralılar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23